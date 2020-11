Atalanta, Gasperini: “Ci aspetta contro il Liverpool un match difficilissimo”

Gian Piero Gasperini dopo essere stato iscritto ufficialmente nella lista dei candidati al premio di miglior allenatore del 2020 ai Globe Soccer Awards, vuole dimostrare sul terreno del Liverpool che la sua Atalanta può continuare il cammino in Champions League. Ritardi dal punto di vista del viaggio della squadra atterrata a Liverpool alle 20. Il tecnico, in conferenza stampa ha presentato la partita di domani contro i forti inglesi di mister Klopp.

LIVERPOOL – “Il match di domani è molto complicato e presenta grandi difficoltà. Incontriamo una squadra di grandissimo valore che sta facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi, essere riusciti a giocare la Champions sarà comunque un’opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti e vogliamo fare meglio del match dell’andata cercando di non commettere gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d’andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto. Dobbiamo evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici, è chiaro che sotto quell’aspetto dovremo essere molto più bravi. Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a giocare la Champions due anni di fila. Il livello della competizione è diverso dall’Europa League, ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto sul campo. Non smettiamo mai di imparare”

PALLE INATTIVE – “Domani cercheremo di sfruttare anche le palle inattive ma ci sono stati periodi in cui abbiamo fatto bene con queste situazioni, ma questa statistica cambia. A volte ci sono dei periodi in cui lo fai di meno, cercheremo di curare meglio le situazioni da palla inattiva perché pesano molto, dobbiamo indubbiamente migliorare”.

LE 200 PANCHINE CON LA DEA – Domani Gasperini festeggerà la sua 200.ma panchina con l’Atalanta e il suo pensiero in sala stampa è stato questo: “Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo. Spero ci sia un altro momento più alto. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre. Non dobbiamo sbagliare mai, anche perché significa retrocedere tanto nel ranking. Non è facile, ma è molto entusiasmante”.