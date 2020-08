Live – Atalanta-Psg, la conferenza stampa Gasperini

Vigilia di Champions League per la sorprendente Atalanta che domani affronterà il Paris Saint Germain, una gara secca che può dare una mano ai ragazzi di Gian Piero Gasperini per approdare alle semifinale della massima competizione calcistica continentale. Il mister della Dea in sala stampa dalle 18.30 presenta la partita contro i forti rivali francesi ma ha anticipato già qualcosa a Sky Sport.

GASP A SKY

“Siamo vicini ad una la partita storica per noi e come sempre c’è maggior adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso di Lisbona, peccato che non ci sarà il pubblico. Sappiamo di essere l’unica italiana rimasta in corsa in Champions e tutta Italia tiferà per noi, ma mi dispiace per la Juventus, pensavo avesse grandi chance. Il Napoli ha fatto bene ma contro il Barcellona non era facile. Siamo rimasti noi e cercheremo di fare molto bene. Domani avremo grandi emozioni e in campo contano anche queste. Conta poi anche la tecnica, la qualità e la tecnica. Le motivazioni saranno fondamentali. Avremo di fronte il Paris Saint Germain che è una grandissima squadra e in Francia domina da anni. Abbiamo superato squadre difficili, la partita sarà complicata ma abbiamo la fiducia di poter far bene. Se passassimo la soddisfazione sarebbe più grande. Infortunati? Intanto sappiamo che non ci sarà Di Maria. Noi sicuramente non avremo Ilicic e Gollini. Le questioni riguardanti Mbappè e Verratti le vedremo domani, hanno ancora qualche possibilità e noi ci aspettiamo che giocheranno tutti. Abbiamo avuto anche fortuna, come nel pareggio tra Dinamo Zagabria e Shakhtar ma devo dire che siamo stati capaci di pareggiare col City e vincere le ultime due partite, oltre ad aver battuto due volte il Valencia”.

GASP IN SALA STAMPA