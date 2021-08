LIVE Sorteggio di Champions League: i gironi delle quattro italiane

Attesa per le 4 italiane che rischiano un girone di ferro

Il conto alla rovescia è già finito. Parte da Istanbul la competizione calcistica europea più affascinante con i sorteggi della fase a gironi di Champions League. Le italiane in quattro fasce diverse. Gli 8 gruppi saranno composti da una squadra per fascia. Le prime due di ogni gruppo si qualificano agli ottavi, le terze giocano i playoff contro le seconde di Europa League per accedere ai sedicesimi della stessa competizione.