Liverpool, Alexander-Arnold teme Insigne: “Difficile da fermare. Gran giocatore, è come Hazard…”

Si troveranno faccia a faccia questa sera, Lorenzo Insigne e Trent Alexander-Arnold. Saranno probabilmente loro i protagonisti di un super duello. Da una parte l’attaccante del Napoli, dall’altra l’esterno del Liverpool.

Nella sfida del San Paolo delle 21,00, valida per la prima giornata dei gironi di Champions League, il duello tra l’attaccante partenopeo e il difensore potrebbe essere determinante per stabilire un vincitore.

Come riporta il Mirror, è lo stesso calciatore inglese ad ammettere di attendersi una grande sfida contro il capitano partenopeo: “È un giocatore davvero incredibile con grandi qualità. Molto forte, veloce e agile. È un po’ come Eden Hazard, quel tipo di giocatore che è difficile da marcare e fermare. Incontrarsi con lui è sempre una dura prova, ma sono le cose che ti aspetti in Champions League”, ha detto Alexander-Arnold. “Insigne è un grande giocatore, probabilmente un po’ sottovalutato rispetto a quanto sia bravo. Ma è un giocatore davvero fantastico. Penso che i suoi compagni di squadra diranno la stessa cosa e le persone che si scontreranno contro di lui diranno le stesse cose riguardo a quanto sia difficile da fermare”.



FIDUCIOSO – Allo stesso tempo, però, l’esterno Reds confida nelle qualità della sua squadra: “Abbiamo molti giocatori di livello mondiale. Sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo vincere. Siamo fiduciosi di fare bene. Sappiamo cosa abbiamo fatto la passata stagione e come abbiamo iniziato questa. Quindi saremo qui anche questa volta”, ha concluso il classe ’98.