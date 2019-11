Liverpool, Alisson lancia l’allarme: “Prendiamo dei gol stupidi, dobbiamo migliorare”

Gara fondamentale per il Liverpool, che domani sera, ad Anfield, ospiterà il Genk nella quarta giornata di Champions League. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha parlato il portiere dei Reds Alisson.

GOL STUPIDI – “Siamo una squadra che lotta sempre per novanta minuti, ma dobbiamo ancora migliorare: agli avversari concediamo qualche occasione di troppo e poi subiamo dei gol stupidi. Tutti sappiamo che se non prendiamo gol siamo già più vicini alla vittoria”.

CONDIZIONE – “Io mi sento bene, anche se la condizione migliore si trova solamente giocando. In ogni caso sto piano piano ritrovando la giusta fiducia in me”.

QUALIFICAZIONE – “Qualificarci è molto importante: ora ci attende una partita in casa e sappiamo che in caso di vittoria in tutte le partite nel nostro stadio avremo buone possibilità di passare il turno”.