Liverpool-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Liverpool-Atalanta si gioca oggi mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21.00 nell’impianto storico di Anfield. Si tratta della quarta giornata del girone di Champions League e ci si attende tanti gol ed emozioni come nelle sfida d’andata disputata a Bergamo dove le reti furono ben cinque, tutte a tinte Reds.

Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni

Problemi di formazioni in casa Liverpool dove in difesa ci sono le più grandi defezioni. Klopp proverà a recuperare almeno Fabinho da proporre al centro del reaprto con Matip. In avanti non dovrebbe esserci Salah, tornato negativo al coronavirus solo nelle scorse ore. Questo il possibile 11 Reds: Alisson; Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Diogo Jota, Firmino, Mané. Qualche grana anche per l’Atalanta di Gasperini che si affiderà a Gollini in porta. Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. Gosens e Hateboer sulle corsie, De Roon e Freuler in mezzo. Gomez e Ilicic con Zapata in avanti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Diogo Jota, Firmino, Mané.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Liverpool-Atalanta si disputerà come detto questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, nel palcoscenico di Anfield a Liverpool. Il fischio d’inizio della gara è in programma per le ore 21.00. L’arbitro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Champions League tra Reds e nerazzurri. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport (sia sul satellite che sul digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 del satellite).

Per chi preferisse seguire il confronto Liverpool-Atalanta in diretta streaming avrà questa possibilità su Sky Go per gli abbonati Sky che potranno vedere il match su pc o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.