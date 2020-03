Liverpool-Atletico Madrid streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions League oggi 11 marzo

Liverpool-Atletico Madrid, si gioca oggi 11 marzo 2020 la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League alle ore 21.00. Ad Anfield i Reds cercano la rimonta dopo la sconfitta dell’andata. I campioni in carica della Coppa non vorranno certo essere eliminati in anticipo.

Liverpool-Atletico Madrid, le probabili formazioni – La squadra di Klopp dovrà recuperare lo svantaggio della gara d’andata firmato da Saul. Spazio quindi alla migliore formazione possibile con Salah, Firmino e Mané forza d’attacco straripante. Una vera defezione l’assenza di Alisson in porta. Al suo posto Adrian. Ci saranno in mezzo al campo Oxlade-Chamberlain, Fabinho e Wijnaldum. Difesa guidata da Van Dijk. L’Atletico Madrid di Simeone si affida a Oblak in porta, Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi in difesa; A.Correa, Saúl Ñíguez, Teye Partey e Koke in mezzo al campo. In attacco João Félix supporterà Morata.

Liverpool-Atletico Madrid streaming e diretta tv – La gara Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Skyssu Sky Sport Uno satellite, fibra e digitale terrestre e Sky Sport al canale 252 satellite e fibra. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.