Liverpool cinico: Inter ko 2-0 ma a testa alta. Bayern fa 1-1 a Salisburgo

Inter sfortunata e l'assenza di Barella si è fatta sentire

L'Inter perde in casa contro il Liverpool nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Risultato troppo severo per l'undici di Inzaghi che gioca una gran gara a San Siro contro il Liverpool per 75’ e poi paga due episodi da palla inattiva. Firmino, appena entrato in campo, segna di testa. Una manciata di minuti dopo Salah raccoglie una palla vagante in area e fa 2-0. Fino a quel momento l’occasione più nitida dell’incontro era stata una traversa colpita da Calhanoglu nel primo tempo. Servirà un’impresa ad Anfield per passare il turno.