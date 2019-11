Liverpool e il piccolo… tifoso: occhiolino e sei dita per ricordare le Coppe vinte dai Reds

Simpatico episodio avvenuto pochi istanti prima dell’inizio della gara tra Liverpool e Napoli. Uno dei bambini che accompagnano in campo i calciatori si è reso protagonista di uno scatto che sta diventando virale sul web.

A mostralo è l’account Instagram di ESPN che fa vedere come la piccola mascotte di fede Reds abbia voluto ricordare a tutti il recente successo della passata stagione della sua squadra del cuore in Champions League (il sesto della storia del club inglese). Occhiolino e sei dita in evidenza per la telecamera che non si è lasciata sfuggire il momento. Un tenero e simpatico momento prima di passare alle vicende del campo dove il Liverpool ha pareggiato per 1-1 contro il Napoli di Carlo Ancelotti con le reti di Mertens e Lovren.