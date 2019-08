Liverpool, Fabinho: “Champions? Siamo i campioni in carica, tutti avranno un occhio di riguardo per noi…”

Dopo le parole del tecnico Klopp, arrivano anche quelle del centrocampista del Liverpool Fabinho. Intervistato dal sito ufficiale dei Red, il brasiliano ha parlato della stagione in corso e, in modo particolare, della prossima Champions League che la sua squadra affronterà da campione in carica.

Questa sera il sorteggio dei gironi e Fabinho non ha dubbi riguardo a come affrontare i vari rivali che si troveranno sul loro cammino: “La Champions League è una competizione speciale e noi siamo i campioni in carica per questo ci saranno sempre molte aspettative sui nostri rivali e sulle nostre gare. Ma noi siamo rilassati al riguardo. Siamo pienamente consapevoli che quando torneremo da questa pausa internazionale ci sarà un programma di incontri molto più intenso con partite infrasettimanali, ma va bene e ci piace”. E sulle rivali: “Come detto, siamo i campioni in carica e tutte le altre squadre si concentreranno molto di più su di noi, sapranno di più sulla nostra squadra e avranno un occhio di riguardo maggiore”.