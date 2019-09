Liverpool, Fabinho non si nasconde: “Noi favoriti per la Champions. Napoli? Siamo pronti…”

Il Liverpool è pronto a fare il proprio esordio in Champions League da campione in carica. Al San Paolo, contro il Napoli, i Reds sono chiamati alla prima gara che li vedrà occupati a difendere lo scettro dei migliori d’Europa.

Intervistato dal sito ufficiale del club inglese, il centrocampista Fabinho ha parlato della competizione senza nessun timore, ammettendo di essere la favorita per il successo finale: “Siamo tra i favoriti, avendola vinta un anno fa. La competizione è molto difficile, ci sono le migliori squadre d’Europa. Il nostro obiettivo non può che essere quello di qualificarci pensando partita dopo partita. Abbiamo una squadra forte che può fare bene in tutte le competizioni”, ha detto il classe ’93. E sulla gara di questa sera contro il Napoli, Fabinho ha aggiunto, come mostra il profilo Twitter del Liverpool: “La squadra ha dimostrato di essere concentrata e ambiziosa. Siamo pronti per questa sfida”.