Liverpool, Henderson: “Siamo migliorati, Napoli grande squadra”

Il Liverpool si prepara al debutto nella nuova Champions League. Jordan Henderson commenta in conferenza stampa l’avvicinamento alla supersfida contro il Napoli: “E’ presto per questi discorsi, ma ci siamo migliorati e vogliamo crescere ancora. Partiamo da domani per fare il massimo con i tre punti. Dall’anno scorso ci siamo migliorati, prendemmo spunto dagli errori che facemmo. Speriamo che domani vada diversamente, c’è bisogno di una bella prestazione perché qui è dura, il Napoli è una bella squadra”.

VITTORIA IN CHAMPIONS – “La vittoria in Champions è stata importante, ma non ci saranno problemi di motivazioni. Siamo affamati, abbiamo voglia di migliorarci e crescere ancora. Cercheremo di vincere ogni partita. Gli altri vorranno batterci, ma quando sei il Liverpool tutti vogliono batterti. Il Napoli è una bella squadra, ma abbiamo l’obiettivo di fare una bella prova e se la facciamo abbiamo possibilità di vincere la gara”.