Liverpool-Inter, le formazioni ufficiali

L'Inter all'andata è stata battuta 2-0 dal Liverpool

Ad Anfield si riparte dal 2-0 del Liverpool a San Siro. Inzaghi sceglie Sanchez con Lautaro in attacco. Torna Perisic sulla sinistra. Come all'andata, è Vidal a giocare dal 1' al posto dello squalificato Barella. Klopp risolve i dubbi in attacco schierando nel tridente Salah, Diogo Jota e Mané. Panchina per Luis Diaz. Diretta su Sky Sport Uno.