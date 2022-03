Liverpool-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la gara di Champions League

Liverpool-Inter si gioca oggi, martedì 8 marzo alle ore 21:00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Reds che devono difendere il 2-0 inflitto ai nerazzurri all'andata a San Siro. Squadra di Inzaghi che proverà, invece, il miracolo di ribaltare la sfida considerando anche che non esiste più la regola del gol che vale doppio in trasferta.

Liverpool-Inter, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Dove vederla

Liverpool-Inter si disputerà come detto, oggi martedì 8 marzo 2022 allo stadio di Anfield in quel di Liverpool. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.

Il match di Champions League tra le due squadre, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champiobs League, sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5.

La visione della partita di Coppa tra Reds e nerazzurri sarà disponibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Sarà possibile guardare Liverpool-Inter in streaming grazie al sito o all'app di Mediaset Play: basterà andare alla sezione 'dirette' e selezionare quella di Canale 5, canale di riferimento dell'evento. Un'altra opzione è il sito di Sportmediaset.

Gli abbonati Sky potranno sfruttare il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. NOW, invece, è la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky dopo aver proceduto all'acquisto di uno dei pacchetti offerti. In questo modo sarà possibile seguire live la sfida di Champions.