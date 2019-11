Liverpool, Klopp: “Ancelotti fra i top di tutti i tempi. E quel messaggio che mi lasciò…”

Stasera si gioca ad Anfield il super match fra Liverpool e Napoli. Ieri i due allenatori sono intervenuti nella consueta conferenza stampa della vigilia, oggi il tecnico dei Reds, Jürgen Klopp, ha parlato anche al sito ufficiale del proprio club: “Ricordo il bel gesto di Ancelotti, che aveva preso una bottiglia di vino rosso e ci ha scritto un bel messaggio di complimenti per quanto abbiamo fatto nella passata stagione. Ero imbarazzato quando me l’ha dato, non sapevo cosa dire, cosa che mi capita raramente. Per me Ancelotti è fra i migliori mister di tutti i tempi: devo confessare che quel vino ancora non l’ho bevuto, ha un posto d’onore a casa. Per ora resta il valore sentimentale. Due sconfitte col Napoli in pochi mesi? Valuto l’amichevole di Edinburgo fino a un certo punto, mentre a settembre sono stati più bravi in una splendida partita di calcio. Odio perdere, ma ai miei non potevo dir nulla sulla prestazione”.