Liverpool, Klopp: “Ancora il Napoli! Squadra di livello con mister esperto, sarà match emozionante”

Fra i tanti commenti successivi alla cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League, anche quello di Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool campione d’Europa in carica, che ritrova il Napoli come nella scorsa edizione: “Ancora loro, ormai non so più quante volte li ho sfidati in carriera! Sono una squadra molto esperta, mentre dovrò dare una occhiata più approfondita a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini fresche, giovani e cariche, quindi sarà interessante affrontarle. Il Napoli ha nel contropiede il suo punto di forza, contro di noi lo scorso anno hanno giocato una delle migliori partite stagionali. In amichevole abbiamo perso 3-0 quest’estate, è vero che non conta molto, ma fa capire il livello della rosa. Ancelotti ha grande esperienza, ha vinto spesso la Champions. Sarà emozionante giocarci ancora contro”.