Liverpool, Klopp: “Atletico con un grande cuore. Ma noi siamo tranquilli”

Il Liverpool va al tappeto contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale. Il tecnico dei Red Jurgen Klopp commenta la sconfitta contro i Colchoneros ai microfoni di Sky Sport: “L’Atletico ha un cuore incredibile che mette su ogni pallone. Non sono felice di aver perso la partita, ma aspettiamo la prossima gara. Possiamo prepararci al meglio ad Anfield. Noi stiamo bene. E’ ovvio che loro abbiano difeso molto. Hanno il supporto del pubblico. Noi abbiamo tenuto molto il pallone senza riuscire a segnare. Sono molto tranquillo in vista del ritorno. Mané? L’ho tolto per evitare il secondo giallo”.