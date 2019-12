Liverpool, Klopp: “Con il Salisburgo una finale, non giocheremo per il pareggio”

Non è ancora qualificato il Liverpool, campione in carica, agli ottavi di finale di Champions League. Basterà un pareggio contro il Salisburgo, ma il tecnico dei Reds Jürgen Klopp non ne vuole sapere di giocare per portare a casa un punto solo: “Appena dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli, ci siamo messi in testa che il match contro il Salisburgo sarebbe stata una finale – ha detto in conferenza stampa -. Serve prepararci al meglio, perché c’è ancora tanto lavoro da fare per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Vogliamo mostrare la nostra forza contro una squadra che deve vincere per forza per passare, è la loro unica speranza. Non andremo dunque in campo per un punto solo, faremo il possibile per ottenere il massimo”.

