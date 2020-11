Liverpool, Klopp: “Contro l’Atalanta sfruttato tutto il nostro potenziale”

Uno straripante Liverpool ha messo in ginocchio un’Atalanta che è crollata ben presto. Il tecnico Jurgen Klopp analizza così la partita in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una grande gara. L’Atalanta ci ha dato dei problemi ma siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale realizzando e concedendo poco. La nostra difesa ha giocato a un gran livello anche se Alisson ha fatto tre interventi. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Chi è sceso in campo stasera ha giocato perché aveva le caratteristiche giuste per affrontare l’Atalanta”.