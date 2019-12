Liverpool, Klopp esulta: “Partita difficile, ma siamo sempre stati sul pezzo”

Obiettivo raggiunto per il Liverpool, che, espugnando per 2-0 il campo del Salisburgo, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League da primo del girone. Queste le parole del tecnico Jurgen Klopp al termine del match ai microfoni di BT Sport: “E’ stata una partita difficile, ma siamo sempre stati sul pezzo: questo è ciò che più apprezzo della mia squadra. Il Salisburgo ha fatto una buona gara, ma ci ha concesso diverse occasioni. E’ stata una partita intensa e nella ripresa loro non sono riusciti a tenere i nostri ritmi. Quando siamo riusciti a giocare con calma, siamo riusciti ad arrivare davanti alla porta con facilità. Salah? Ha avuto tante occasioni e ha segnato il gol più difficile”.

