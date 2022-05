Liverpool, Klopp: “Il Real è favorito per la sua storia, ma è difficile batterci”

Le parole del tecnico dei Reds

L'ANALISI - "Giochiamo contro la squadra più decorata, con un allenatore che l'ha vinta già. L'unica cosa che stiamo pensando è come giocare la partita, non pensiamo a un secondo a cosa potrebbe essere. Rivincita? Abbiamo perso quella partita. Tutti siamo motivati da cose differenti, abbiamo 25-26-27 giocatori e tutti sono motivati differentemente. Non abbiamo dimenticato quello che è successo a Kiev, ma c'è già abbastanza motivazione senza rivederlo. Ci sono così tante ragioni per avere motivazioni domani sera. e il campo sembra nuovo è una buona notizia, ma credo nessuno possa sapere cosa succede in questo. La buona notizia è che entrambe le squadre possano giocare su questa superficie, è una idea interessante cambiare il terreno il giorno prima. Siamo davvero felici per essere qui, tutte e due siamo nella stessa situazione".