Liverpool, Klopp: “La sfida con il City? Non ci distrarrà per la Champions. Sul Var…”

Vigilia di Champions League per il Liverpool, che domani, nella quarta giornata della fase a gironi, ospiterà ad Anfield il Genk. Una gara che è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico Jurgen Klopp.

VINCERE – “Il nostro obiettivo per domani è solamente uno: vincere. Il nostro girone è ancora molto aperto e non dobbiamo lasciare punti per strada. La sfida con il City di domenica non sarà una distrazione”.

VAR – “Credo che sia possibile migliorare ancora. Anche in Germania, durante il primo anno di utilizzo, ci sono stati dei problemi, poi però le cose sono migliorate. Sarà così anche in Inghilterra e sono convinto che i confronti tra le società e gli arbitri siano importanti. Il nostro calendario è fitto di impegni, ma se potremo aiutare l’intero sistema a migliorare non ci tireremo certamente indietro”.