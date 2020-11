Liverpool, Klopp: “La squadra è come un’orchestra e Firmino suona per noi 12 strumenti”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp , in vista del match del quarto turno della fase a gironi di Champions League contro l’Atalanta, ha condiviso la sua opinione sull’attaccante Roberto Firmino . “Una squadra di calcio può essere paragonata a un’orchestra: persone diverse suonano strumenti diversi. Alcuni sono più rumorosi di altri, ma tutti sono importanti per il ritmo. Firmino suona 12 strumenti nella nostra orchestra. È molto importante mantenere il nostro ritmo. Possiamo giocare bene senza di lui, ma voglio assolutamente che sia in campo ”. Poi Klopp parla dell’Atalanta rivela che teme: “L’Atalanta è un’ottima squadra, ha un modo di giocare particolare e dovremo fare molta attenzione. Mi aspetto delle difficoltà. Vincendo risolveremmo qualche problema per le partite successive, ma sarà dura. Atalanta condizionata dalle nazionali? È una cosa normale e ha un impatto enorme. Anche noi viviamo la stessa situazione. Per la prima volta abbiamo giocato domenica e non sabato come l’Atalanta, abbiamo un giorno meno riposo. Le cose non cambiano, anche loro si sono allenati una volta. Ci sono delle difficoltà per tutti”.