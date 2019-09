Liverpool, Klopp: “Noi sfortunati, è stata una partita equilibrata”

Amaro esordio in Champions per il Liverpool: i Reds vanno al tappeto per 2-0 contro il Napoli. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky: “Nel primo tempo la partita è stata equilibrata. La partita è cambiata in pochi minuti. Non credo che una squadra abbia meritato più dell’altra. Noi siamo stati sfortunati, abbiamo giocato il nostro calcio, ma non abbiamo concluso bene. Abbiamo dato tutto su ogni palla. Il Napoli ha giocato basso a tratti. Loro sono stati bravi a chiuderci e nel contropiede”.