Liverpool, Klopp: “Nuova formula Champions non piace. Solo soldi e più match”

Il tecnico tedesco contrario anche alla nuova Champions che partirà nel 2024

"Se Jürgen Klopp ha accolto con favore l'abolizione dalla Superlega, l'allenatore del Liverpool ha comunque criticato la nuova formula della Champions League, che aggiunge diverse partite al calendario. Si tratta di 100 gare in più rispetto all'attuale formula visto che le squadre partecipanti saranno 36 e non 32. Oggi in conferenza stampa il tedesco ha criticato apertamente la nuova formula della Champions League. "Non è sempre possibile aggiungere altre partite. È bello che la nuova Super League non sia più un argomento, ma la nuova formula della Champions League non è un granché". L'allenatore del Liverpool ha messo in dubbio le partite aggiuntive che questa nuova formula introdurrà. " Dieci partite invece di sei senza avere la minima idea di dove giocarle è assurdo. Le uniche persone a cui non viene mai chiesto il loro parere sono gli allenatori, i giocatori, i tifosi. La UEFA non ci ha chiesto nulla, né la Super League. È sempre: "Gioca più partite". Qual è il motivo di questa nuova Champions League? I soldi ... non ho idea di come dovremmo gestire questi match extra".