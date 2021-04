Liverpool, Klopp: “Prestazione positiva, abbiamo dominato ma non concludiamo”

Jurgen Klopp si è presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti nel post Liverpool–Real Madrid. Queste le sue parole, che al di là dell’eliminazione descrivono le difficoltà avute dalla sua squadra nel corso della stagione:

“C’è sempre bisogno dei momenti chiave. La prestazione è stata positiva, non abbiamo perso stasera e abbiamo giocato bene. Abbiamo messo il Real Madrid a disagio, abbiamo fatto ottime azione e abbiamo avuto buone occasioni, basta sfruttarne una. Andare in vantaggio all’intervallo avrebbe trasformato la partita. Alla fine però non abbiamo segnato e loro con l’esperienza hanno abbassato il ritmo e gestire la partita. È la storia di questa stagione, ci sono mancate le conclusioni e non siamo riusciti a finalizzare le occasioni create, lo dobbiamo accettare, è andata così. In questo momento non ci escono le conclusioni, avremmo potuto fare meglio e in alcuni momenti abbiamo dominato la partita. Nel secondo tempo loro hanno preso il controllo“.