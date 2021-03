Liverpool, Klopp: “Siamo ai quarti di finale ma non vinceremo la Champions League”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dopo la qualificazione ai quarti di Champions League ha espresso la propria opinione su chi vincerà il trofeo continentale. “Tutti vogliono vincere la Champions League ed è l’unico motivo per cui le big vogliono partecipare a questa importante manifestazione calcistica. Ma non siamo stupidi e finora non sembra che vinceremo la Champions League in questa stagione visto come ci stiamo esprimendo. Dobbiamo aspettare il sorteggio, ma queste saranno partite estremamente difficili per noi al di là di quale sia il nostro prossimo avversario. Non guardiamo lontano, pensiamo a domani e alla partita di lunedì contro il Wolverhampton. In Champions League, a differenza della Premier League, abbiamo slancio, e questo potrà servirci per risalire in classifica in campionato ma non siamo i favoriti per alzare il trofeo”. Nella Premier League inglese i Reds sono all’8 ° posto.