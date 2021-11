Liverpool, Klopp: “Simeone? Nessuna stretta di mano, voglio batterlo”

Klopp ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone, ha presentato in conferenza stampa la gara. "Siamo molto felici di essere in Champions, viviamo per serate e partite come questa. Vogliamo goderci la sfida contro l’Atletico Madrid con i nostri tifosi ad Anfield. Il 5-0 contro lo United non significa che siamo perfetti e il 2-2 contro il Brighton non significa che abbiamo così tanti problemi. Domani sera cercheremo di dare il nostro massimo per battere l'Atletico Madrid che è davvero un grande club". Sul tecnico dei Colchoneros: "Lo rispetto molto. Non ci conosciamo, ma rispetto ciò che sta facendo all'Atletico. Da diversi anni fa un lavoro eccezionale. La stretta di mano? Se avessi saputo che non stringe la mano dopo la gara, non ci avrei nemmeno provato".