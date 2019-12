Liverpool, Klopp: “Sorteggio? Non credo che Simeone stia correndo per casa felice…”

I campioni in carica del Liverpool, negli ottavi di finale di Champions League, dovranno vedersela con l’Atletico Madrid, squadra particolarmente ostica. Abbiamo letto le reazioni del presidente dei Colchoneros al sorteggio, ecco invece quelle del tecnico dei Reds Jürgen Klopp: “Sarà una doppia sfida interessante, avevo pensato prima della cerimonia che probabilmente sarebbe toccata una delle due squadre di Madrid e così è stato. Abbiamo tutti ricordi fantastici della città, lì abbiamo vinto la Champions qualche mese fa, questa volta dovremo giocare con l’Atletico, formazione di casa, e non col Tottenham – così Klopp ai media presenti nell’hotel di Doha, dove il Liverpool si trova in attesa di sfidare la semifinale del Mondiale del Club -. Guardando il programma degli ottavi, già ci sono 4-5 partite che potrebbero essere finali“.

E ancora: “Non penso che Simeone stia correndo per casa felice perché affronterà il Liverpool, si sfidano due squadre con stile di organizzazione leggermente diverso, ma che giocano un calcio intenso”.