Liverpool-Lipsia ancora a Budapest: il Covid-19 obbliga al campo neutro

Il ritorno degli ottavi di Champions tra Liverpool e Lipsia si disputerà a Budapest, esattamente come accaduto per la sfida d’andata. Restano invariati giorno e orario. I Reds dovranno difendere quindi il risultato della prima sfida – 2-0 in favore degli uomini di Klopp – ancora alla Puskás Aréna.

A renderlo noto è stata la Uefa che si è espressa relativamente alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League prevista per il prossimo 10 marzo alle 21.00. Le due formazioni si sfideranno quindi sul campo neutro della Puskás Aréna di Budapest. Esattamente come successo per la sfida d’andata.



L’impianto ungherese sarà il teatro anche del secondo round in quanto la situazione pandemica da coronavirus ha obbligato alcuni governi a prendere dei provvedimenti restrittivi in merito ai voli in entrata e in uscita dai rispettivi Paesi. Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann saranno ancora protagonisti su campo neutro con le loro formazioni.