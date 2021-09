Liverpool-Milan dove vedere il match in diretta e streaming oggi

Si gioca alle 21 la sfida tra Reds e rossoneri

Liverpool-Milan si gioca oggi, mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21. Teatro della sfida sarà Anfield, casa degli inglesi. La gara di Champions League sarà la prima del girone, quindi una partita molto importante per il cammino di entrambe le squadre.

Klopp e Pioli dovrebbero mandare in campo per Liverpool-Milan i seguenti 22:

Il big match Liverpool-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match di Anfield tra Reds e rossoneri potrà essere visto anche in streaming attraverso diverse modalità. Mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.