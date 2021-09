Liverpool-Milan: le formazioni ufficiali. Tante assenze nelle due squadre

Liverpool e Milan si sfidano in un match molto interessante nella fase a gironi

Si sono sfidati in due finali di Champions League. La prima, a Istanbul, nel 2005, venne vinta in rimonta dal Liverpool, capace di annullare uno svantaggio di tre reti. Due anni dopo, invece, fu il Milan a imporsi. Per la prima volta le due formazioni si sfidano in un match tra andata e ritorno, anche se ancora nella fase a gironi. Il sapore di storia si accompagna all'emergenza di entrambe le squadre, che hanno rinnovato i rispettivi reparti avanzati. Queste le formazioni ufficiali: