Liverpool-Napoli e Slavia Praga-Inter, le formazioni ufficiali

Si giocano alle ore 21 le partite delle altre due italiane in Champions League, valide per la quarta giornata della fase a gironi: Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli, entrambe decisive ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di nerazzurri e partenopei. Vediamo le scelte definitive degli allenatori per le formazioni che scenderanno in campo: ad Anfield mister Ancelotti sceglie di tenere fuori Callejon, gioca invece Fabian Ruiz. E davanti la coppia formata da Lozano e Mertens. Nel Liverpool non ci sono Alexander-Arnold e Wijnaldum. Per quanto riguarda l’Inter, come previsto gioca Borja Valero a centrocampo insieme Brozovic e Vecino in mezzo al campo.

Ecco le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Kolar; Coufal, Frydrych, Kudela, Boril; Soucek, Stanciu, Husbauer; Masopust, Olayinka, Sevcik. All. Trpišovský.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte