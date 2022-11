Liverpool-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per l'ultima gara del girone di Champions League.

Liverpool-Napoli si gioca oggi, martedì 1 novembre 2022 alle ore 21 per l'ultima giornata del girone di Champions League. Entrambe già agli ottavi, le due squadre si daranno battaglia per il primo posto con i Reds chiamati a vincere anche con uno scarto importante per provare a superare gli azzurri, fin qui perfetti.