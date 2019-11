Liverpool-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 27 novembre

Liverpool-Napoli, si gioca oggi mercoledì 27 novembre 2019 il quinto turno di Champions League alle 21. Una vittoria per mettere in ghiaccio la qualificazione. Non sarà facile per la squadra di Ancelotti battere, ancora una volta, i campioni in carica Reds.

Liverpool-Napoli, le probabili formazioni – Padroni di casa che recuperano Salah che andrà a comporre il terzetto d’attacco con Mané e Firmino. Solita difesa solida davanti ad Alisson con Van Dijk a coordinare tutto il reparto. In mezzo, la regia è affidata a Fabinho. Ancelotti conferma il solito Napoli col 4-4-2 e punta sull’attacco veloce: Lozano dopo il goal di San Siro giocherà accanto a Mertens. Callejon, Allan, Elmas, Zielinski dovrebbero formare il centrocampo anche se il recupero di Fabian Ruiz potrebbe far pensare al suo inserimento. Solita difesa con Koulibaly accanto al recuperato Manolas.

Liverpool-Napoli streaming e diretta tv – Il match Liverpool-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara su Sky Sport Uno al canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e Sky Sport al canale 252 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.