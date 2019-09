Liverpool, pioggia di insulti social a Robertson: l’inglese costretto a chiudere il profilo Twitter

Serata nerissima per il Liverpool e per Andrew Robertson. I Reds, nella sfida del San Paolo, sono stati piegati dal Napoli per 2-0, con gli azzurri che si sono imposti grazie al penalty di Mertens e alla rete di Llorente. Un ko che ha scatenato la rabbia dei tifosi inglesi nei confronti del difensore, autore del fallo da rigore su Callejon che ha permesso ai partenopei di passare in vantaggio. Sui social Robertson ha ricevuto insulti di ogni tipo, con frasi come “tornatene all’Hull City, difensore di m***a!”.

Una situazione che è presto sfuggita di mano, tanto che Robertson, nella giornata odierna, ha preso la decisione di chiudere il proprio proflio Twitter.