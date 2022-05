Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la finale di Champions League

Liverpool-Real Madrid , è tempo di finale di Champions League . Si gioca questa sera, sabato 28 maggio alle ore 21, l'ultimo atto del torneo più importante per club in Europa. Reds di Klopp contro Blancos di Ancelotti.

Ancora da sciogliere qualche dubbio di formazione per le due squadre. Sopratutto in casa Liverpool dove nelle ultime settimane aveva destato preoccupazione le condizioni di Van Dijk, Fabinho e Salah che comunque sembrano ristabiliti. In casa Real Madrid, invece, pochi problemi di formazione con Vinicius e Benzema davanti.