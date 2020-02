Liverpool, Robertson avvisa l’Atletico Madrid: “Festeggiato come se avessero passato il turno. Ma ad Anfield…”

Cadono al Wanda Metropolitano i campioni in carica della Champions League del Liverpool. Una rete di Saul ha regalato il successo all’Atletico Madrid. Una vittoria presa con grande entusiasmo dagli uomini di Simeone, forse anche troppo.

Come sottolinea Andy Robertson, terzino Reds, ai microfoni di BT Sport, i Colchoneros hanno probabilmente ecceduto con la festa alla fine del match: “L’Atletico Madrid ha celebrato dopo la partita come se avesse raggiunto il turno successivo”, ha spiegato il giocatore scozzere. “Dimenticano forse che dovranno venire ad Anfield. E noi sappiamo che i nostri fan saranno lì ad attenderci…”. Una minaccia, sportivamente parlando, o forse una promessa. Robertson non si arrende…