Liverpool, Salah come Gerrard ma… “Il gioco dell’Atalanta ci ha aiutato”

Una partita senza storie quella disputata dal Liverpool contro l’Atalanta. In quel di Bergamo, per la sfida valida per il terzo turno del girone di Champions League, i Reds si sono imposti per 5-0 contro la Dea. Oltre alla fantastica tripletta di Diogo Jota, anche le reti di Mané e soprattutto Salah, autore di un gol in contropiede che è valso il 21esimo centro nella massima competizione per club ovvero un record.

Salah come Gerrard

Come riportato su Twitter da Opta, Salah è riuscito ad eguagliare il grande record di Steven Gerrard in Champions League segnando il gol numero 21 nel torneo. Nessuno, escluso l’inglese e l’egiziano ci era mai riuscito con la maglia del Liverpool. Una statistica davvero importante alla quale lo stesso attaccante numero 11 ha voluto rendere omaggio dopo il match: “Sono davvero orgoglio si questo gol e di questa traguardo”, ha detto Salah a Sky Sport. “Fare gol è il mio obiettivo. Aiutare la squadra è la cosa più importante. Sbloccare subito la gara è stato importante e ci ha permesso poi di affrontare al meglio la sfida. Il gioco dell’Atalanta ci ha aiutato, ma aiuta anche loro. Loro hanno un grande attacco ma concedono anche tante occasioni. Auguro loro buona fortuna per il proseguimento della competizione, sappiamo il loro valore e lo hanno dimostrato anche nella passata edizione”.