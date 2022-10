Liverpool, Salah e la tripletta da record in Champions. E anche Diogo Jota…

Numeri da record per l'attaccante e anche per il suo compagno di squadra.

Redazione ITASportPress

Il Liverpool ha ritrovato la vittoria in trasferta che mancava addirittura dal mese di maggio e lo ha fatto con un pirotecnico 7-1 ai Rangers in Champions League. Tra i protagonisti in maglia Reds, senza dubbio, Mohamed Salah che, entrato a gara in corso, ha realizzato addirittura una tripletta.

Un tris non indifferente dato che l'egiziano ha riscritto la storia della competizione. Infatti, i tre gol siglati dall'attaccante in sei minuti sono stati i più veloci di sempre. Come sottolineato da Opta, Salah ha segnato ben tre gol in sei minuti e 12 secondi. Nessuno era riuscito in precedenza ad ottenere una tripletta in maniera così rapida.

Da sottolineare, insieme alle realizzazioni dell'attaccante, anche gli assist dei compagni. O meglio, del compagno. Infatti, in tutte e tre le occasioni, è stato Diogo Jota a servirlo. Anche in questo caso, si tratta di record anche se non assoluto. Prima del portoghese era stato, nel 2012, Ribery al Bayern Monaco a fornire tre passaggi vincenti a Mario Gomez.