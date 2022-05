Liverpool, Salah grida vendetta: “In finale di Champions voglio il Real Madrid”

Aria di rivincita in casa Liverpool da parte dell'egiziano

Non ha segnato né all'andata né al ritorno delle semifinali di Champions League contro il Villarreal, ma forse Mohamed Salah aveva già pensato di tenersi carico per la finale. L'egiziano del Liverpool , dopo aver battuto per 2-3 gli spagnoli nel match di ritorno di Coppa, si prepara all'ultimo atto della competizione e non vede l'ora di conoscere il suo avversario. Parlando a BT Sport, l'attaccante ha rivelato anche la sua preferenza tra Real Madrid e Manchester City, ammettendo anche una certa voglia di rivalsa rispetto al passato.

VENDETTA - “E' bello essere in finale. La terza volta in cinque anni è incredibile. Sono tutti felici. È stata dura nel primo tempo, ma siamo andati negli spogliatoi e l'allenatore ci ha parlato. Siamo la squadra migliore ai massimi livelli, quindi sapevamo di poter rispondere dopo i due gol subiti nel primo tempo. Combattiamo per tutto e abbiamo già vinto un trofeo, ora siamo in un'altra finale, continuiamo a lottare in Premier League. So cosa voglio e spero di poterlo ottenere", ha detto Salah. "Chi preferisco tra Real e City? Voglio giocare con il Real Madrid in finale. Abbiamo giocato contro di loro una finale e l'abbiamo persa (2018 ndr), per questo voglio sfidarli ancora e batterli. In ogni caso il Manchester City è una squadra molto forte e l'abbiamo affrontata già diverse volte in stagione".