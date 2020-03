Liverpool, Van Dijk suona la carica: “Difficilissima contro l’Atletico, ma vogliamo vincere e passare il turno”

Virgil Van Dijk è pronto alla battaglia. Il difensore del Liverpool sa bene che questa sera contro l’Atletico Madrid, sarà durissima. Match di ritorno degli ottavi di Champions League per i Reds che dovranno ribaltare l’1-0 subito in Spagna. A margine della conferenza stampa, il centrale olandese ha commentato la partita e le sue sensazioni per la gara.

PASSARE IL TURNO – “Andremo in campo con la stessa mentalità di sempre. Speriamo di vincere la partita e giocare bene a calcio ma, soprattutto, dare il massimo. Dobbiamo fare in modo che ciascuno di noi dia tutto dal primo al novantesimo. Tutto può succedere e giochiamo contro una grande squadra, ma vogliamo passare il turno. L’Atletico è una squadra forte e difficile da affrontare: nel gioco che fanno loro sono i migliori al mondo. Vogliamo andare avanti, anche se sappiamo che sarà incredibilmente difficile”, ha detto Van Dijk.