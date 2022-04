Liverpool-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Liverpool-Villarreal si gioca oggi, mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21 per la semifinale d'andata di Champions League. I Reds ospitano la sorpresa spagnola che è stata in grado di eliminare prima la Juventus e poi il Bayern Monaco.

Liverpool-Villarreal, come detto, andrà in scena oggi, mercoledì 27 aprile alle ore 21 per la gara valida per la semifinale d'andata di Champions League. Il match di Coppa tra la squadra di Klopp e quella di Emery sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video.