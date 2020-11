Lokomotiv Mosca attacca l’Atl. Madrid: “Non usate Google Translate la prossima volta per i nostri calciatori”

Si sfideranno stasera a Mosca la Lokomotiv e l’Atl. Madrid per il terzo turno di Champions League. Una partita che si è già infiammata sui social tra i rispettivi uffici stampa. Tutto è cominciato quando l’Atletico Madrid ha tradotto in spagnolo il nome del difensore moscovita Artur Chernyy. Il calciatore è stato indicato come Arthur Negro sul sito web del club di mister Simeone. Inoltre, la formazione di “ferrovieri” pubblicata dai “colchoneros” all’inizio di ottobre comprendeva il difensore Solomon Kverkvelia , che gioca in prestito al Rotor, e il centrocampista Aleksej Miranchuk , ceduto all’Atalanta. Così l’ufficio stampa della Lokomotiv oggi ha mandato un messaggio a quello di Madrid: “Ragazzi dell’Atlético, per favore non usate Google Translate la prossima volta”.