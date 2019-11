Lokomotiv Mosca, Eder sfida la Juve: “Vogliamo vincere. CR7? Il migliore al mondo…”

Vigilia di Champions League per la Lokomotiv Mosca, che domani, alle 18.55, ospiterà la Juventus nella quarta giornata della fase a gironi. Del match, in conferenza stampa, ha parlato l’attaccante portoghese Eder.

CR7 – “Giocare contro Cristiano Ronaldo? Per me è un piacere confrontarmi contro il miglior giocatore del mondo, che è anche mio compagno in Nazionale. Nella finale di Euro 2016 lui fu sostituito ed io segnai il gol decisivo”.

JUVENTUS – “Noi vogliamo vincere la partita. Se la prepariamo bene sono convinto che possiamo ottenere i tre punti”.