Lokomotiv Mosca-Juventus, le formazioni ufficiali

Siamo alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League, in campo alle 18.55 due partite, fra cui Lokomotiv Mosca e Juventus. I bianconeri cercano un altro successo, andando a quota 10 punti e ipotecando dunque la qualificazione agli ottavi di finale; dall’altra parte però i russi si giocano le ultime speranze per tentare l’assalto al secondo posto, attualmente occupato dall’Atletico Madrid. Mister Sarri concede un’occasione importante ad Adrien Rabiot, mezzala insieme a Khedira: finora il francese non ha convinto pienamente. Ramsey giocherà alle spalle di Ronaldo e Higuain, dietro spazio a Rugani, essendo de Ligt infortunato. Bernardeschi va in tribuna.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluca, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Aleksei Miranchuk, Eder.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Higuain.