Lokomotiv Mosca-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 novembre

Lokomotiv Mosca-Juventus, si gioca in Russia la quarta gara del girone di Champions League alle ore 18.55 italiane (le 20.55 a Mosca). Prima occasione per i bianconeri di Maurizio Sarri di centrare subito la qualificazione. Serviranno i tre punti contro gli uomini di Semin. Nell’altra gara del girone D, l’Atletico Madrid affronterà il Bayer Leverkusen.

Lokomotiv Mosca-Juventus, le probabili formazioni – Sarà un Lokomotiv Mosca praticamente identico rispetto a quello dell’andata. Unica eccezione potrebbe essere Rybus sulla sinistra al posto di Idowu. Titolare l’ex nerazzurro Joao Mario. In avanti il portoghese Eder. La Juventus farà a meno del capitano Chiellini, infortunato di lungo corso, ma anche di de Ligt, non convocato per una piccola distorsione alla caviglia. Spazio ad uno tra Demiral o Rugani accanto a Bonucci. In avanti con Cristiano Ronaldo dubbio Dybala-Higuain. In mezzo Pjanic, Matuidi e Khedira. In difesa Danilo prenderà il posto di Cuadrado, squalificato.

Lokomotiv Mosca-Juventus streaming e diretta tv – Lokomotiv Mosca-Juventus verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno e il numero 251 del satellite. La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Lokomotiv Mosca-Juventus potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky.