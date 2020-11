Lucescu non ha dubbi: “Questo Barcellona non è al livello per vincere la Champions League”

Questa sera saranno rivali in Champions League per la terza giornata del girone, ma Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, non fa sconti al Barcellona, almeno in termini di parole. Il tecnico degli ucraini è stato piuttosto duro giudicando la squadra blaugrana sotto la guida di Ronald Koeman.

Lucescu: “Questo Barcellona non a livello di vincere la Champions”

Parlando alla stampa in vista della gara di questa sera, Lucescu ​​ha parlato del momento dei suoi rivali tra campionato e coppa e i noti problemi avuti in questi mesi con l’arrivo di Koeman alla guida tecnica: “Non credo che il Barcellona sia al livello per vincere la Champions League in questo momento. Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint-Germain hanno più opzioni. In ogni caso hanno un calciatore, ovvero Lionel Messi, che può essere molto importante. Il nuovo allenatore ha bisogno di almeno sei mesi per dare una forma alla sua squadra. Penso che in primavera sarà una squadra diversa. Il Barcellona è una squadra che fa meglio in Champions League rispetto al campionato perché in Liga gli avversari la conoscono molto bene”.