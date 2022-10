Maccabi Haifa-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la quarta giornata di Champions League.

Redazione ITASportPress

Maccabi Haifa-Juventus si gioca questa sera, martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 per la quarta giornata del girone di Champions League. Partita vitale per i bianconeri per le speranze di passaggio alla fase successiva.

Maccabi Haifa-Juventus, le ultime

Dopo la vittoria per 3-1 dell'andata in casa, la Juventus è chiamata a ripetersi anche in trasferta dove troverà un clima bollente a sostenere il Maccabi Haifa. Allegri dovrebbe affidarsi al man of the match della prima sfida, Di Maria. Con lui Kostic e Vlahovic più avanzati. A Paredes e Rabiot le chiavi del centrocampo.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di Champions League Maccabi Haifa-Juventus, valida per la quarta giornata del Gruppo H, si giocherà martedì 11 ottobre 2022 allo stadio 'Sammy Hofer' di Haifa alle ore 18.45.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), con prepartita a partire dalle ore 18.00. La sfida sarà disponibile, per chi lo preferisse, anche in diretta live streaming con Sky Go, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

Atre opzioni per vedere Maccabi Haifa-Juventus in streaming sono NOW (il servizio live e on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento. L'alternativa, sempre a pagamento, è Infinity+.

Di seguito le probabili formazioni:

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Haziza; Chery, Mohamed, Lavi; Pierrot, Azili.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.