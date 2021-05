Mahrez: “Finale di Champions? No pressione, è solo una partita di calcio…”

Il fantasista Citizens pronto per la gara decisiva contro il Chelsea in Coppa

"Ovviamente c'è un po' di pressione, ma è una pressione buona da trasformare in fiducia e personalità. Nella mia testa non c'è pressione, per me è come se fosse una partita normale", ha detto Mahrez. "Naturalmente parliamo della finale di Champions League, ma per me è solo una gara di calcio".